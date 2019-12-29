Появилось видео самых ярких моментов матча по хоккею Россия – США

Молодежная сборная России по хоккею сыграла со счетом 1:3 с американской командой в матче группового этапа чемпионата мира. В сети появилось видео самых лучших моментов прошедшего поединка.