НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВальверде покинул пост главного тренера «Барселоны»Овечкин уделал финскую легенду НХЛ. У Александра Великого — 685 голов в регулярных чемпионатахКонор заявил, что за поражение от Хабиба получил 50 млн долларов, а бой с Серроне принесет 80 млнЭкс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом ГуберниеваСтал известен гонорар Загитовой и Медведевой на шоу Навки и АвербухаВальверде покинул пост главного тренера «Барселоны»Эрнестo Вальвердe покинул пост главного тренерa испанскогo футбольного клубa «Барселонa». Об этом сообщается нa официальном сайте клуба.рекламаПанарин повторил рекорд «Рейнджерс», установленный 59 лет назадРоссийский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин повторил рекорд Энди Батгейта, который тот установил почти 60 лет назад, набрав за одну игру 3 очка.Сергей Семак: «Кокорин начнет сбор со всеми. Малкома плавно подведем к общей группе»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак по прибытии команды в Катар рассказал о планах на зимние сборы и причинах отсутствия Матиаса Краневиттера и Бранислава Ивановича.Филиппов: россияне снова не показали внятную игру на крупном турниреМужская сборная России снова не может продемонстрировать поставленный гандбол на очередном крупном турнире, заявил РИА Новости 14-кратный чемпион страны, бывший игрок национальной сборной Василий Филиппов.Названы доходы лучших футбольных клубов мираКаталонская «Барселона» возглавила рейтинг клубов по доходам. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Deloitte.ЦСКА взял на сборы в Испанию Чалова, Шкурина и игрока на просмотреЦСКА отправился в Испанию, где пройдут все три зимних сбора команды.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи— : —ПеруджаНачало в 09:00Кубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул— : —КыркларелиспорНачало в 08:00Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаДеонтей Уайлдер резко отреагировал на желание Джошуа и Фьюри тренироваться вместеЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал дружбу против него, которую начали обладатель титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир