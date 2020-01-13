Сергей Семак: «Кокорин начнет сбор со всеми. Малкома плавно подведем к общей группе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак по прибытии команды в Катар рассказал о планах на зимние сборы и причинах отсутствия Матиаса Краневиттера и Бранислава Ивановича.