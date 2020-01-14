Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту», у Кросби 4 очка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на льду домашней "PPG Paints-арены" обыграл команду "Миннесота Уайлд" со счетом 7:3 (2:0, 2:1, 3:2). У победителей дубль оформил Евгений Малкин (8-я, 36-я минуты) и по разу отличились Джаред Макканн (18), Брайан Раст (35), Сидни Кросби (48), Доминик Симон (49) и Алекс Гальченюк (57), а у гостей две шайбы забросил Зак Паризе (38,60) и одну – Маркус Фолиньо (42).