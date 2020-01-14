«Барыс» – «Салават Юлаев». Букмекеры определили фаворита встречи

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с «Барысом». Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 16:30 по московскому времени.