«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и сократил отставание от «Ливерпуля»

«Лестер» разгромил «Ньюкасл» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 3:0. «Лисы» сократили отставание от лидера таблицы «Ливерпуля» до 10 очков. У «красных» есть две игры в запасе. «Ньюкасл» идет 12-м.