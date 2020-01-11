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ВидеоВ Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.Конькобежцы Фаткулина и Кулижников принесли России два золота чемпионата ЕвропыРоссиянка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском городе Херенвен.Вице-президент КХЛ о Кубке Вызова-2020: «Это не шоу, а шанс для новых звезд показать себя»Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов высказался в преддверии матча Кубка Вызова-2020. «Впервые Кубок Вызова проходит в Москве, все готово.Андрей Кузнецов: «В матче с Медведевым Джоковичу пришлось показывать свою лучшую игру»Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал поражение Даниила Медведева в полуфинальном матче ATP Cup с сербом Новаком Джоковичем (1:6, 7:5, 4:6). — Даниил находится на таком уровне, что стал неудобным и грозным для любого соперника.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЭвертон0 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииЧелси0 : 0БернлиИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииВулверхэмптон0 : 1Ньюкасл ЮнайтедИдёт 1-й таймЕще 4Чемпионат ИталииКальяри0 : 1МиланИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииЛацио— : —НаполиНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииБордо— : —ЛионНачало в 11:30Чемпионат ФранцииАмьен— : —МонпельеНачало в 14:00Еще 4Кубок Испании1/32 ФиналаПортугалете0 : 0БетисИдёт 1-й таймЕще 19Весь футболрекламаАмериканский боец ММА Ритч: в США очень многие симпатизируют ПутинуАмериканский боец смешанных единоборств Шеннон Ритч заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. «С Владимиром Путиным я бы очень хотел встретиться.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир На этапе Кубка мира в Дрездене состоится лыжный спринтВ Дрездене (Германия) стартует очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 11 января, состоятся мужской и женский спринты. Четвертьфиналы начнутся в 15:30 по московскому времени.реклама