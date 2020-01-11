НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Авангард» победил «Барыс» в матче КХЛМОК подтвердил возможность пересмотра дел российских спортсменовБелорусские биатлонисты стали пятыми в эстафете на этапе КМ в Оберхофе, первое место заняла команда НорвегииГандболисты сборной России проиграли Венгрии на старте чемпионата ЕвропыВ FIS рассудили Пеллегрино и Жуве, упавших в спринте и начавших выяснять отношения«Авангард» победил «Барыс» в матче КХЛОмский «Авангард» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).рекламаГол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 1:0 в центральном матче 22-го тура АПЛ. Единственный мяч в этой встрече на 37-й минуте забил форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино.Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А«Милан» одержал победу над «Кальяри» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.«Говорили Гараничеву перед эстафетой: «Давай, веди за собой молодых». Поршнев и Халили — о четвертом месте сборной России в эстафетеБиатлонисты сборной России Карим Халили и Никита Поршнев рассказали, где следили за последним этапом мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. — Второй этап досматривал в микст-зоне.Фернандо Вердаско завершил выступление в ДохеИспанский теннисист Фернандо Вердаско не смог преодолеть барьер 1/4 финала турнира в Дохе, проиграв французу Корентену Муте, - 4/6, 6/4, 4/6.Спортдайджест: легенды бразильского и итальянского футбола переиграли финал ЧМ-1994Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта. Российские гонщики продолжают доминировать на «Дакаре».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛацио1 : 0НаполиЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииАмьен1 : 0МонпельеИдёт 1-й таймЧемпионат ФранцииАнже1 : 0НиццаИдёт 1-й таймЕще 4Кубок Испании1/32 ФиналаСестао Ривер0 : 3Атлетик БильбаоИдёт 2-й таймЕще 19Весь футболрекламаРоссийские фигуристы лидируют во всех дисциплинах на ЮОИ, кроме женского одиночного катанияРоссийские фигуристы после первых двух дней III зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне, лидируют во всех дисциплинах, за исключением, что неожиданно, женского одиночного катания.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»: кто заменит ВальвердеВальверде покинет свой пост по окончании сезона. Если не раньше. Проиграв в полуфинале Суперкубка Испании, Эрнесто Вальверде сделал ещё один шаг к увольнению из «Барселоны».реклама