Николаев – о сходе на «Дакаре»: есть шанс, что поедем дальше, делаем все для этого

Пилот российской команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев, прекративший борьбу на ралли-марафоне "Дакар-2020" из-за технических проблем, заявил, что у его экипажа есть маленький шанс на то, чтобы продолжить участие в гонке.