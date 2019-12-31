Хоккейные сборные РФ и Германии встретятся 31 декабря в Чехии

Хоккеисты России и Германии будут бороться за выход в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. Последний матч МЧМ в этом году состоится в чешской Остраве. Начало игры – в 17.00 по московскому времени.