Фигурное катание. Чемпионат Европы. Спортивные пары. Короткая программа (прямая видеотрансляция)

С 21 по 26 января в Граце (Австрия) проходит чемпионат Европы по фигурному катанию, в котором принимают участие 160 спортсменов из 35 стран.