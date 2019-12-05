НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферыДанные антидопинговой лаборатории подделал сам Родченков по удалённому доступу из США - экспертыОвечкин объяснил, зачем зажёг паяльник на скамейке запасныхРоссийские гандболистки одержали четвертую подряд победу на ЧМПесков прокомментировал противостояние фанатов и правоохранителей«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферыНапомним, что в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Челси» и снял запрет на переход новых игроков. Начиная с января «Челси» сможет регистрировать новых футболистов.рекламаФанаты «Спартака» объявят бойкот на матче с «Ростовом»Болельщики московского клуба намерены провести только 30 минут на стадионе «Открытие Арена». После этого они его покинут. <~>Юниорки жгут в финале: героизм Валиевой и американка круче ТрусовойДве помарки на четверых Пока Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова готовятся представить очередной эпизод «Звездных войн», в Турине стартовал финал Гран-при среди юниорок, где тоже выступают четыре наших девушки.Руис против Джошуа – главный реванш года. Энтони получит 85 миллионов долларов, но у него сдают нервыА еще в карде подерется Поветкин. 7 декабря в Саудовской Аравии пройдет самый яркий реванш года.Назван состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в ЭстерсундеНа первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде состоится мужская эстафета. В состав сборной России вошли Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.Коченков будет защищать ворота «Локомотива» в матче с «Арсеналом», Смолов остался в запасеТренерские штабы «Арсенала» и «Локомотива» назвали стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЗенит1 : 0ДинамоИдёт 1-й таймЧемпионат РоссииАрсенал (Тула)0 : 0ЛокомотивИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииВильярреал— : —АтлетикоНачало в 15:00Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —ГертаНачало в 14:30Чемпионат ИталииИнтер— : —РомаНачало в 14:45Весь футболреклама«Я ждал 4 года, чтобы отомстить Матерацци». Нереально крутая история от ИбрагимовичаМарко Матерацци вошел в историю мирового футбола в первую очередь как человек, который заставил выйти из себя Зинедина Зидана, чем сильно помог сборной Италии победить в финале чемпионата мира.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Клишина: желания бросить все и вернуться из США в Россию не былоСеребряный призер чемпионата мира — 2017 в прыжках в длину Дарья Клишина в интервью "Ленте" рассказала о том, как переезжала в США, и поделилась планами на будущее.реклама