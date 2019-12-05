Группа экспертов РФ считает, что WADA боится подрыва доверия к Родченкову и Макларену

МОСКВА, 5 декабря. / ТАСС/. Группа независимых российских экспертов считает некорректным расследование следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA) о базе данных московской лаборатории, оно направлено на то, чтобы не подорвать доверие к расследованию комиссии Ричарда Макларена.