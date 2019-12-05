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Олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев будет запасным в эстафете на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.Торпедо - Ак Барс: составы командТорпедо 90 Тихомиров Андрей 41 Суханов Андрей 2 Зборовский Сергей 5 Геноуэй Чарлдз 8 Баранцев Денис 38 Смолин Михаил 21 Щехура Пол 10 Шредер Джордан 12 Шенфельд Антон 16 Хауден Куинтон 21 Шехура Пол 98 Веряев Данил 24 Волченков Андрей 27 Гончарук Сергей 45 Аляев Артем 74 Орлов Михаил 71 Бочаров Станислав 83 Ураков Кирилл 85 Мишарин Георгий 58 Ильин Даниил 88 Жафяров ДамирФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЗенит3 : 0ДинамоЗавершёнЧемпионат РоссииАрсенал (Тула)4 : 0ЛокомотивЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал— : —АтлетикоНачало в 15:00Чемпионат ГерманииАйнтрахт0 : 0ГертаИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииИнтер— : —РомаНачало в 14:45Весь футболрекламаГруппа экспертов РФ считает, что WADA боится подрыва доверия к Родченкову и МакларенуМОСКВА, 5 декабря. / ТАСС/. Группа независимых российских экспертов считает некорректным расследование следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA) о базе данных московской лаборатории, оно направлено на то, чтобы не подорвать доверие к расследованию комиссии Ричарда Макларена.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Торнтон послал в нокдаун вратаря «Каролины»Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон отправил голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Мразека в нокдаун во время матча регулярного чемпионата НХЛ (2:3).реклама