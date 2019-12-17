Себастьян Самуэльссон: «Хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выразил надежду на то, что российские спортсмены не будут полностью отстранены от участия в международных соревнованиях.