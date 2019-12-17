Впервые за 18 лет в еврокубковую весну не вышел ни один из российских клубов

Черный год для российского клубного футбола. В еврокубковую весну не сумела пробиться ни одна из отечественных команд. Российские клубы бесславно завершили выступление на групповом этапе Лиги Европы.