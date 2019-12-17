НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Зенит» вновь заинтересовался защитником «Спортинга» АкуньейЕвгений Гинер сохранит должность президента ЦСКАЮлия Манагарова: «Игра с голландками была, как пощечина. Рады, что добыли бронзу»В Кремле рассказали об апелляции на решение WADA«Спасли» 145 человек, но и «утопили» двоих невиновных? Вопросы по отчету ВАДА«Зенит» вновь заинтересовался защитником «Спортинга» АкуньейСине-бело-голубые снова рассматривают подписание контракта с защитником лиссабонского «Спортинга» Маркосом Акуньей.рекламаХоккеисты сборной РФ обыграли команду ФинляндииПо итогам встречи российские спортсмены заняли второе место на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала.«Стыдобище»: Тутберидзе и Плющенко устроили перепалку в соцсетяхКоманда Тутберидзе, в которую входит сама Этери, а еще Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, одним сообщением ответили всем своим хейтерам.Александр Большунов не попал на пьедестал в гонке на 15 км в ДавосеВ Давосе (Швейцария) завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Увы, наш земляк Александр Большунов остался без наград. Сегодня состоялась гонка на 15 км с раздельным стартом.К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестаяТрадицию ни гонки без медали на австрийском этапе чуть раньше прервали наши женщины, в преследовании оставшиеся за пределами десятки сильнейших. Но вариант ни дня без медали еще оставался.Россиянин Ян победил американца Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-ВегасеРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян, выступающий под эгидой UFC в легчайшем весе, одержал победу над противником из Соединенных Штатов Юрайей Фейбером.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал0 : 0Манчестер СитиИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед1 : 1ЭвертонЗавершёнЧемпионат ИспанииЭспаньол2 : 2БетисИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииХетафе2 : 0ВальядолидЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург2 : 1Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона3 : 3ТориноЗавершёнЕще 5Весь футболреклама«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛВ рамках 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном». Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 1:1.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир