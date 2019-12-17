К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая

Традицию ни гонки без медали на австрийском этапе чуть раньше прервали наши женщины, в преследовании оставшиеся за пределами десятки сильнейших. Но вариант ни дня без медали еще оставался.