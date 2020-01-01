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Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью нелестно высказался об одном представителе тренерского штаба «Саутгемптона» после поражения в очном матче 21-го тура АПЛ (0:1). Португалец по ходу встречи получил предупреждение за то, что подглядывал в блокнот тренера команды-соперника.
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