НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемДубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»Вячеслав Малафеев: На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунахБританские СМИ рассказали об интересе «Челси» к форварду ЦСКА ЧаловуПанарин против «Эдмонтона»: 4 (1+3) очка, +3, 3-я звезда матчаДубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»Футболисты "Манчестер Сити" нанесли поражение "Эвертону" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.реклама💣 «Арсенал» победил «МЮ» – 2:0. Это первая победа при АртетеВ 21-м туре Премьер-лиги «Арсенал» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» (2:0). Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.Определился соперник России в четвертьфинале МЧМ по хоккеюСборная России по хоккею встретится с Швейцарией в 1/4 финала молодежного чемпионата мира в Чехии. Игра пройдет 2 января в Тршинеце в 19:30 мск.Уроженец Брянской области Александр Большунов занял третье место на гонке Тур де СкиУроженец Брянской области Александр Большунов занял третье место на одном из этапов престижной лыжной гонки Тур де Ски. Турнир разбит на несколько этапов.Моуринью получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров «Саутгемптона»Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1). Арбитр встречи Майк Дин наказал португальского специалиста за поведение в технической зоне соперника.Сергей Кущенко: «Дэвид Стерн обладал уникальным чутьем и пониманием того, как должен развиваться баскетбол»Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн обладал уникальным чутьем и пониманием того, как должен развиваться баскетбол.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаВидео победы Исаева в финале Гран-при PFL. Этот нокаут принес ему миллион долларовРоссиянин Али Исаев в финале Гран-при PFL в тяжелом весе победил американца Джареда Рошолта. Бой завершился в четвертом раунде техническим нокаутом. Поединок прошел в Нью-Йорке.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир