НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБольшунов опередил Клебо в общем зачете «Тур де Ски»Капитан канадской сборной ударил по лицу российского хоккеиста Соколова на финале МЧМНа МЧМ 2020 в финале между Россией и Канадой во втором периоде разыгралась драмаПолитика двойных стандартов WADA стала элементом инфовойны Запада против РФБывший футболист «Челси» признался, что чуть не убил АбрамовичаБольшунов опередил Клебо в общем зачете «Тур де Ски»Норвежец Симен Хегстад Крюгер победил в мужском масс-старте свободным стилем в гору Альпе Черемис.рекламаПосле первого периода матча между молодежными сборными России и Канады ничья 0:0В чешской Остраве проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд между сборными России и Канады.Большунов впервые в карьере выиграл многодневку «Тур де Ски», Устюгов — 2-йРоссийский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал лучшим в генеральной классификации многодневки «Тур де Ски». Отметим, что 23-летний спортсмен взял бронзу в финальном масс-старте в гору.Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМСпортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира. Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии.Шедевр Джонса принес «Ливерпулю» победу в кубковом дерби. Гол и лучшие моменты уже ждут вас!«Ливерпуль» против «Эвертона», лучший тренер АПЛ - против элитного коуча, вернувшегося на Туманный Альбион. В последних пяти противостояниях «Ливерпуль» трижды был сильнее «Эвертона».«Вашингтон» победил «Сан-Хосе» в овертайме в день десятилетия капитанства ОвечкинаЛидер сводной таблицы НХЛ «Вашингтон» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ОсасунаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииРома0 : 1ТориноПерерывЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаЛина-Монлери0 : 2Пари Сен-ЖерменИдёт 1-й таймЕще 12Весь футболрекламаСборная Казахстана разромно уступила Германии и покинула элитный дивизион МЧМВ последний день соревнований, казахстанские хоккеисты провели решающий матч против Германии.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачёте грузовиковЭкипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Антоном Шибаловым одержал победу на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков. Вторым стал Сергей Вязович на МАЗе, тройку лучших замкнул Янус ван Кастерен на «Ивеко».реклама