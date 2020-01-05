Милнер травмировался в матче с «Эвертоном», Ларуси дебютировал за «Ливерпуль»

«Ливерпуль» принимает «Эвертон» (0:0, первый тайм) в рамках Кубка Англии. На 7-й минуте матча хавбек хозяев Джеймс Милнер сел на газон, показав, что он получил травму и не может продолжить игру.