НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБольшунов опередил Клебо в общем зачете «Тур де Ски»Россия выплатит WADA более миллиона долларовГермания разгромила Казахстан и осталась в элитном дивизионе МЧМЭкс-игрок «Челси» рассказал, как едва не убил АбрамовичаИлья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»Большунов опередил Клебо в общем зачете «Тур де Ски»Норвежец Симен Хегстад Крюгер победил в мужском масс-старте свободным стилем в гору Альпе Черемис.рекламаОпределился соперник России в финале МЧМ по хоккеюМолодежная сборная Канады выиграла со счетом 5:0 у сборной Финляндии. Молодежная сборная Канады разгромила национальную команду Финляндии со счетом 5:0 в полуфинале МЧМ по хоккею в чешском Остраве.Большунов возглавил общий зачет Кубка мира, Устюгов — третийРоссийский лыжник Александр Большунов, ставший лучшим по итогам многодневки «Тур де Ски», захватил лидерство в общем зачете Кубка мира. На второе место в рейтинге опустился норвежец Йоханнес Клебо.Милнер травмировался в матче с «Эвертоном», Ларуси дебютировал за «Ливерпуль»«Ливерпуль» принимает «Эвертон» (0:0, первый тайм) в рамках Кубка Англии. На 7-й минуте матча хавбек хозяев Джеймс Милнер сел на газон, показав, что он получил травму и не может продолжить игру.«Ак Барс» обыграл «Трактор», уступая 0:3 в матче КХЛХоккеисты казанского "Ак Барса" выиграли у челябинского "Трактора" в овертайме в матче чемпионата КХЛ, уступая по ходу встречи со счетом 0:3.Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоуВ Москве в новогодние праздники проходит шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаГиллингем0 : 0Вест ХэмИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболреклама«Ризеспор» арендовал ГармашаТурецкий журналист Эртан Сюзгун сообщил, что полузащитник «Динамо» Денис Гармаш продолжит карьеру в «Ризеспоре». 29-летний украинец будет выступать за турецкий клуб до конца сезона на правах аренды.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир