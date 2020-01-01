«Зимняя классика» НХЛ: шайба Радулова обеспечила победу «Нэшвилла»

В Далласе (США, штат Техас) на стадионе "Коттон Боул" в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на котором присутствовало 85630 зрителей, клуб "Даллас" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:2. Победную шайбу в матче забросил на 46-й минуте российский форвард Александр Радулов.