Испанские болельщики оскорбили украинского футболиста

Игра между «Райо Вальекано» и «Альбасете» так и не завершилась. Игрок футбольного клуба «Альбасете» Роман Зозуля вызывает одни негативные эмоции у испанских болельщиков.