НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемВ FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»В Европе интересуются Азмуном, Фернанду возвращается в «Спартак»?Выступавший за ЦСКА серб рассказал о любви россиян к ПутинуATP Cup. Россия – Италия. Хачанов обыграл Травальи, Медведев встречается с ФоньиниПашков: Россия показала, что способна на подвиги. Шведы могут подсесть и бросить игратьВ FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.рекламаШвеция встретится с россиянами в полуфинале чемпионата мираВ полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею соперником россиян будет сборная Швеции.Допинг-проба Лекавалье дала положительный результат на кокаин (L’Equipe)Французская фигуристка Лорин Лекавалье сдала положительную допинг-пробу на кокаин. Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на источник, близкий к Федерации фигурного катания Франции.«Ливерпуль» победил «Шеффилд» в матче 21-го тура АПЛМатч «Ливерпуля» с «Шеффилдом», состоявшийся 2 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги, подтвердил бесспорное лидерство «красных» — команда победила со счетом 2-0.Кучеров против «Монреаля»: победный гол, 2 броска, 2 хитаФорвард «Тампы» Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:1). Россиянин прервал безголевую серию из трех игр.Жардим объяснил свою отставку из «Монако»Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своей отставки из французского клуба. — Инициатором моего ухода стал генеральный директор клуба Олег Петров.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид— : —ЛеганесНачало в 13:00Чемпионат ИспанииСевилья— : —Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок Франции1/32 ФиналаБордо— : —Ле-МанНачало в 14:55Весь футболрекламаНорвежский лыжник отказался пить водку с БольшуновымТрехкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо отказался от предложения россиянина Александра Большунова вместе выпить водки и съесть торт в честь дня рождения.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир