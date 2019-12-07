Разбившуюся российскую гимнастку пытались заставить замолчать

Драма на соревнованиях по воздушной атлетике в Риге переросла в детектив. Российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высоты, а трос, ставший причиной падения, бесследно исчез.