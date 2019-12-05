Руис и Джошуа провели дуэль взглядов. Видео

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис и его соперник Энтони Джошуа провели дуэль взглядов в преддверии матча-реванша, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.