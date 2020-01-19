Фуркад опережает Й. Бё на 133 очка в общем зачёте КМ перед этапом в Поклюке

Французский биатлонист Мартен Фуркад упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.