Тренер Медведевой рассказал о планах фигуристки на остаток сезона

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер ответил на вопрос о том, выступит ли россиянка в текущем сезоне. — Пока это в планах. Мы с ней позже поговорим.