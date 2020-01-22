НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПлатини назначен советником президента FIFProФигурное катание, чемпионат Европы. Пары, короткая программа. Прямая трансляцияДональд Серроне получил серьезную травму в поединке с Конором МакГрегоромМакгрегор поднялся на две позиции в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категорииЛасицкене может пропустить Олимпиаду-2020Платини назначен советником президента FIFProИзвестный в прошлом французский футболист Мишель Платини был назначен на должность советника президента FIFPro Филиппа Пья, говорится в сообщении АFP. Ранее специалист был главой УЕФА.рекламаСборная России по хоккею вышла в финал юношеской ОлимпиадыВ полуфинальном матче россияне разгромили команду Финляндии со счетом 10:1. Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр.Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с арендой Кокорина в «Сочи»Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер клуба Сергей Семак провели внеочередную встречу, сообщает «Р-Спорт».Полузащитник «Спартака» заявил о переходе в «Рубин»Полузащитник Солтмурад Бакаев на своей странице в Instagram сообщил о переходе из московского «Спартака» в казанский «Рубин». «Здравствуйте друзья!Шомуродов, Норманн и Глебов остаются в «Ростове»Лакомные для трансферов футболисты «Ростова» решили остаться в клубе - официальный сайт южан сообщил о подписании новых 5-летних соглашений с Шомуродовым, Норманном и Глебовым.В погоне за Бржезиной: как для россиян прошла короткая программа на ЧЕСоревнования мужчин открыли конкурсную программу чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 1Атлетик БильбаоПерерывКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 0БарселонаПерерывЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаБешикташ2 : 1ББ ЭрзурумспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаНовый министр спорта РФ Матыцин встретится с КолобковымНовым министром спорта РФ назначен глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Тренер Медведевой рассказал о планах фигуристки на остаток сезонаТренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер ответил на вопрос о том, выступит ли россиянка в текущем сезоне. — Пока это в планах. Мы с ней позже поговорим.реклама