Морозов: «Ко мне никто не обращался с предложением стать главой КХЛ»

Исполнительный директор МХЛ Алексей Морозов прокомментировал информацию о том, что он может стать главой КХЛ. «Ко мне никто не обращался и ничего не говорил. Есть ли у меня желание возглавить КХЛ?