РПЛ расширят. А потом эти же люди начнут на это жаловаться

Попытки найти логику в действиях клубов приводят к удивительным результатам РПЛ расширяют, Кубок реформируют Когда еще в конце мая прошлого года впервые всплыла тема расширения премьер-лиги, было, в общем-то, понятно, что рано или поздно этот вопрос решится.