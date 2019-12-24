Туктамышева не стала заявлять исполненный на тренировке четверной прыжок

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не указала в заявке на чемпионат России четверной тулуп, который освоила в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Р-Спорт».