Непряева завоевала бронзу на этапе КМ по лыжным гонкам

Российская спортсменка Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке.