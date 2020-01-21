Семак, Кокорин и менеджмент «Зенита» не знали об аренде в «Сочи»

Стали известны детали перехода нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды. По информации журналиста Сергея Егорова, о сделке не знали ни тренеры, ни менеджмент обеих команд.