Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Instagram-аккаунте ответил болельщикам "сине-бело-голубых" на вопрос о переезде форварда Александра Кокорина до конца сезона в аренду в "Сочи".