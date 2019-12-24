Тарасова и Морозов довольны своим прокатом короткой программы на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свою победу в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.