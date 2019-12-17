Слуцкий признался, что вряд ли вернётся в Голландию

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что вряд ли вернётся в Голландию в качестве наставника. «Безумно люблю Голландию. Эти 1,5 года было очень круто.