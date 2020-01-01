НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЛэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»Брагин считает, что вопрос продления контракта со сборной сейчас обсуждать бессмысленноИлья Ковальчук объяснил, почему выбрал «Монреаль Канадиенс» – там есть то, чего нет сейчас в РоссииКазахстан обыграл Германию во втором матче за право остаться в высшем дивизионе МЧМЕгор Соколов: «К каждому игроку сборной могу подойти, с чистой совестью обнять и сказать, что люблю его»Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что нападающий Оливье Жиру в ближайшее время может покинуть лондонскую команду. Ранее француз выступал за «Арсенал».рекламаПосле первого периода матча между молодежными сборными России и Канады ничья 0:0В чешской Остраве проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд между сборными России и Канады.Клебо рассказал при каких условиях мог выиграть у БольшуноваНорвежский лыжник обладатель Кубка Мира Йоханне Хесфлот Клебо прокомментировал свое выступление в многодневке «Тур де Ски», где он стал третьим в общем зачете.Милнер травмировался в матче с «Эвертоном», Ларуси дебютировал за «Ливерпуль»«Ливерпуль» принимает «Эвертон» (0:0, первый тайм) в рамках Кубка Англии. На 7-й минуте матча хавбек хозяев Джеймс Милнер сел на газон, показав, что он получил травму и не может продолжить игру.Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.Россия заплатит ВАДА более 1 млн долларовОбязательный взнос России в казну Всемирного антидопингового агентства на 2020 год составляет, если брать точную цифру – 1 015 977 долларов США.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболреклама«Нет ничего лучше слез русских». Канадцы о победе над Россией в финале МЧМ-2020Сборная России проиграла в финале молодежного чемпионата мира. Канадцы уступали 1:3 в середине третьего периода, но сумели наказать соперника за большое количество удалений.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:20Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Бывший футболист «Челси» признался, как чуть не убил АбрамовичаБывший футболист «Челси» Пэт Невин признался, как он чуть случайно не убил российского владельца клуба Романа Абрамовича. По словам бывшего спортсмена, это случилось три года назад.рекламаЛарионов: матчи КХЛ я покидаю досрочно. Ощущение, что теряешь своё драгоценное времяТренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов дал комментарий после поражения в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4). «Когда ступаешь на тренерскую стезю, то многие вещи хочешь исправить.