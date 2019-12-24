НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим ШкуринымСудьи боя между Кудряшовым и Пейсаром дисквалифицированы на 1,5 годаАдвокат Григория Родченкова — о заявлении СК РФРФС сократил наказание Евгению Гинеру за оскорбления Александра ЕгороваТеофимо Лопес: «Ломаченко не лучший боксер мира. Для меня он 2-й или 3-й»ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим ШкуринымПо информации Sport24, ЦСКА подписал контракт с нападающим «Энергетик-БГУ» Ильей Шкуриным. О сроке соглашения на данный момент ничего неизвестно. 20-летний игрок — воспитанник «Витебска».рекламаМансур Усманов — о вынесенном матче: «Ак Барс» и «Салават Юлаев» постараются оправдать доверие КХЛ»Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов поделился ожиданиями от вынесенного матча между казанским клубом и «Салаватом Юлаевым».Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра ЕмельяненкоГлава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. «Добрый вечер всем!Владимир Драчев — о составе на январские этапы КМ: «Халили будет 100 процентов»Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что Саид Каримулла Халили будет включен в состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира.Самые успешные клубы России в Лиге чемпионовЕсли считать за 64 года УЕФА опубликовал рейтинг лучших команд в истории Лиги (Кубка) чемпионов.Овечкин? Кучеров? Орлов! Пушка русского защитника прошила канадского вратаря и прибила «Тампу»С главной вывеской субботы в Национальной хоккейной лиге определиться было очень легко. Безоговорочный победитель прошлого регулярного чемпионата против лидера нынешнего.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболреклама«Лезешь во все дыры». Тихонов посоветовал Губерниеву сменить биатлон на реалити-шоуЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг резкой критике комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева и посоветовал ему сменить биатлон на реалити-шоу.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир «Торонто» в сверхрезультативной игре оказался сильнее «Каролины»В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Ливс" обыграл "Каролину Харрикейнс". Встреча прошла в Канаде и завершилась победой хозяев со счетом 8:6.реклама