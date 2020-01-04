Александр Романов: «Финал — главный матч в нашей жизни»

Защитник молодежной сборной России Александр Романов рассказал о своих чувствах после победы над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинале чемпионата мира. — Что внутри? Радость от победы.