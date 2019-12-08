Впервые в истории: российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Победительницей стала Алена Косторная, второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова. Впервые в истории финала Гран-при весь пьедестал почета заняли фигуристки из одной страны.