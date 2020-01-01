Швеция – Россия: букмекеры назвали фаворита полуфинального матча МЧМ-2020

Сегодня в 17:00 по московскому времени национальная команда России по хоккею сыграет со сборной Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.Напомним, в четвертьфинальном матче сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии со счетом 3:1. На групповом этапе россияне финишировали на третьем месте турнирного зачета группы B, одержав победы над сборными Канады (6:0) и Германии (6:1), а также потерпев поражение от сборных США (1:3) и Чехии (3:4). Сборная Швеции в свою очередь выиграла группу A, не потерпев ни одного поражения на групповой стадии.