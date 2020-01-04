Устюгов считает, что может опередить Клебо в решающей гонке на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился ожиданиями от решающей гонки на многодневке «Тур де Ски». «Между мной и Йоханнесом Клебо всего 15 секунд. На горе я могу выступить немного лучше, чем он.