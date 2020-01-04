«Мало не покажется». Стала известна сумма ежегодного взноса России в бюджет WADA

Как сообщает «Газета.ру», каждый год сумма взноса стран в фонд Всемирного Антидопингового Агентства увеличивается примерно на 8 процентов. В этом году российский взнос составит $1 015 977.