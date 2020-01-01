НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНазван состав сборной России на полуфинал МЧМ со ШвециейСандин о поражении от России: «Дерьмо»Вратарь молодежной сборной Казахстана отразил 49 бросков в матче с ГерманиейВзносы России в ВАДА в 2020 году превысят $ 1 млнЭмоции и горе сборной Швеции после полуфинала с Россией на МЧМ-2020Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со ШвециейПресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.рекламаСборная России вышла в финал МЧМ, выиграв у шведов в овертаймеМолодежная сборная России по хоккею выиграла полуфинальный матч на молодежном чемпионате мира в Чехии у сборной Швеции со счетом 5:4. Для определения победителя потребовался овертайм, передает «МИР 24».Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-стартеНа пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин.Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Порт Вейл», «МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», «Лестер» победил «Уиган»В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» не смог обыграть «Вулверхэмптон» (0:0), «Манчестер Сити» разобрался с «Порт Вейлом» (4:1). «Челси» сыграет с «Ноттингемом», «Ливерпуль» – с «Эвертоном».Головин в заявке «Монако» на первый матч под руководством МореноСегодня пройдут матчи 1/32 финала Кубка Франции. В 17:00 по московскому времени начнется матч между "Монако" и "Реймсом".⚡Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона. Зарплата российского форварда составит 700 тысяч в НХЛ и 70 тысяч — в АХЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол0 : 0БарселонаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаБур-Перонна0 : 1ЛионИдёт 1-й таймКубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболрекламаД. Густафссон: некоторые голы России были полной лажейНападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон прокомментировал поражение от России (4:5 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020. «У нас было много шансов победить в этом матче.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Задоров поиздевался над Ландескогом после поражения Швеции в полуфинале МЧМ-2020Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пошутил над шведским одноклубником Габриэлем Ландескогом по поводу победы сборной России над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.реклама