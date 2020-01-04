Зинченко получил наивысшую в команде оценку за матч с «Порт Вейлом» от Express, среднюю – от MEN

Британские издания оценили игру украинского защитника «Ман Сити» Александра Зинченко в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Порт Вейла» (4:1). Зинченко вышел со старта и провел полную встречу, открыл счет 19-й минуте, забив первый гол за свой клуб в сезоне.