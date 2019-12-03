Черчесов назвал даты контрольных матчей сборной России перед Евро-2020

Товарищеские матчи сборной России по футболу в рамках подготовки к чемпионату Европы пройдут в конце марта и начале июня. "Мы планировали сыграть четыре контрольных матча; два дома и два на выезде.