Гризманн о 2:1 с «Ибицей»: «Нам было сложно создавать моменты. Благодарю партнеров за голевые пасы»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился эмоциями после победы над «Ибицей» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании. 28-летний француз оформил дубль в этой игре, забив на 73-й и 95-й минутах игры.