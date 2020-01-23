ВЭБ начал поиск инвесторов на ЦСКА

Владелец «Сочи» Ротенберг: То, что Кокорин узнал об аренде из СМИ — полная ерунда

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин знал об аренде в последнюю команду лиги заранее. По словам Ротенберга, они общались по этому поводу напрямую.