WADA пока не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS

МОСКВА, 7 января. / ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не отправляло уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS).