У «Монако» всё плохо. Команда Головина вылетела из Кубка Франции

Российский полузащитник был хорош, но в конце игры не справился с эмоциями. До игры с «Сент-Этьеном» в новом году с новым тренером монегаски оставляли о себе неоднозначное впечатление.