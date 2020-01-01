Панарин против «Эдмонтона»: 4 (1+3) очка, +3, 3-я звезда матча

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка в матче с «Эдмонтоном» (5:7). Во втором периоде «Рейнджерс» проигрывали 0:6, однако затем Панарин сделал три результативные передачи подряд и забросил сам.