НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной КазахстанаВ сети появилось видео новогоднего празднования Загитовой. Спортсменка станцевала под «Макарену»Эксперты – о четвертьфинале Россия – Швейцария на МЧМ-2020Боец ММА Исаев выиграл Гран-при PFL и получил $1 млнЧалова продолжают продавать в Англию. В Великобритании снова говорят о переходе армейца в «Челси»«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной КазахстанаПолузащитник Кайрата Исламбек Куат стал игроком Оренбурга, сообщает официальный сайт российского клуба. Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются.рекламаСтал известен соперник России в 1/4 финала молодежного чемпионата мираХоккеисты сборной России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира встретятся с командой Швейцарии.Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»Сергей Устюгов стал вторым в соревновании. Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски". Российский лыжник стал лучшим в престижном мировом соревновании.Моуринью получил желтую карточку за подглядывание в записи тренера «Саутгемптона»Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку во время матча 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). Моуринью заработал «горчичник» за попытку выяснить, что было в записях в блокноте одного из тренеров соперника.Александр Медведев: «Семак продолжит работу в „Зените“, если у нас будет чемпионство»Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем тренера Сергея Семака. «Во время зимнего трансферного периода клуб не собирается никого продавать, как и приобретать.«Челси» не удалось обыграть «Брайтон»Матч 21-го тура Английской Премьер-лиги не принес победу «Челси» над «Брайтоном» — команды сыграли вничью.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм4 : 0БорнмутИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 0Кристал ПэласИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 1ЭвертонИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииВест Бромвич1 : 1Лидс ЮнайтедИдёт 2-й таймЧемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаСигурдссон покинул «Ростов»«Ростов» объявил об уходе защитника Рагнара Сигурдссона. Клуб и 33-летний исландец договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Сигурдссон перешел в «Ростов» в январе 2018 года.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир